А. Емельяненко пообещал раскрыть правду об инциденте с изнасилованием

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что расскажет правду об инциденте с изнасилованием, но пока не знает, когда это случится. В 2015 году Емельяненко осудили на 4,5 года по обвинению в изнасиловании, а в 2016-м он вышел на свободу по УДО.

«Ни о каких ситуациях в своей жизни я не жалею. Живу и радуюсь жизни. То, что было со мной в прессе, того не было. Я даже сидел не за то, в чём меня обвиняли.

Не знаю, как скоро, но расскажу об этом. Даже людям, которые в этом непосредственно замешаны, я не могу рассказать правду. Потому что она сумасшедшая. Была толпа граждан, которым было выгодно, чтобы так произошло», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Следующим соперником Емельяненко станет стронгмен Михаил Кокляев. Спортсмены сразятся по правилам бокса 29 ноября.

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