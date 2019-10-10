Емельяненко рассказал, зачем согласился на бой с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, по какой причине согласился на поединок со стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко и Кокляев сразятся по правилам бокса 29 ноября.
«Во-первых, физическую силу нужно куда-то вкладывать. Недостаточно просто в зал ходить, чтобы раздуться. Мол, ты такой сильный, тебя должны бояться. Все увидят, что большие граждане — слабые. Но я не призываю их гонять по улице и бить. Пусть займутся нормальным видом спорта. Просто раздуться — мало.
И я его не вызывал же. Сначала случилась перепалка в интернете. Миша сказал, типа он такой всемогущий, а я на ринге ерундой занимаюсь. Я сказал, что если он такой смелый, то пусть выходит на ринг. Опубликовал его согласие, а дальше Кокляеву уже деваться некуда», — цитирует Емельяненко Sport24.
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