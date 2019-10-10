«Он настоящий мужик». Чемпион UFC вызвал на бой Нурмагомедова

Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории, заявил о желании сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации в лёгком весе. По словам Холлоуэя, ради боя с Хабибом он готов подняться в лёгкий вес.

«Хабиб непобедим, он настоящий мужик, но на одну категорию выше меня. Нурмагомедов — один из тех, с кем я обязательно подерусь. Не могу больше ждать. Все спрашивают, когда же я вернусь в лёгкий вес. И я это обязательно сделаю.

Хабиб сейчас номер один. И я предвкушаю поединок с ним», — приводит слова Холлоуэя BJPenn.com.

Следующим соперником Холлоуэя станет Алекс Волкановски. Бойцы сразятся на турнире UFC 245 14 декабря.

Имя следующего соперника Нурмагомедова пока не объявлено. Предполагается, что им станет американец Тони Фергюсон.

26 Хабибов родились в Москве в 2019 году