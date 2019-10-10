Фергюсон назвал Нурмагомедова Хабибером, грубо ответив его менеджеру
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон отреагировал на слова Али Абдель-Азиза, менеджера Хабиба Нурмагомедова. Абдель-Азиз призвал Фергюсона не увиливать от боя с Нурмагомедовым, сказав: «Тащи сюда свою задницу, получай и проваливай».
«Опять какой-то чувак пытается привлечь внимание. Ты набивался мне в друзья, пока я не поставил тебя на место. Ты не мой агент, так что даже не смотри в мою сторону и не пытайся встать у меня на пути.
Из-за этого твоего дерьма я изувечу твоего Хабибера, так что держись. Это командная работа. И я веду счёт», — прокомментировал Фергюсон в «Твиттере» видеоролик с интервью Абдель-Азиза.
Бой Нурмагомедова и Фергюсона уже несколько раз срывался по различным причинам.
«Хабиб размажет Тони». Тренер Нурмагомедова — о возможном бое с Фергюсоном
Менеджер Хабиба — Фергюсону: тащи свою задницу, получай и проваливай
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