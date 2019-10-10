Портер: я молюсь за жизнь и здоровье Спенса

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал новость о серьёзной аварии с участием непобеждённого боксёра Эррола Спенса, действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF.



«Мой отец всегда говорил мне, что бокс — часть моей жизни, но она не вечная. Что у меня будет много времени, чтобы пожить и после ухода из бокса. С этим я и молюсь за жизни Эррола Спенса, его семью. У него есть ещё много времени, чтобы жить. Я молюсь, чтобы он как можно скорее полностью выздоровел», — написал в своём твиттер-аккаунте Шон Портер.



Напомним, Спенс попал в тяжёлую аварию на своей «Феррари» — машина несколько раз перевернулась. Спортсмен не был пристёгнут ремнём безопасности и в момент аварии его выбросило из автомобиля. Он находится в реанимации, медики ожидают, что он выживет.