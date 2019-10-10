Портер: я молюсь за жизнь и здоровье Спенса

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер прокомментировал новость о серьёзной аварии с участием непобеждённого боксёра Эррола Спенса, действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBC и IBF.
«Мой отец всегда говорил мне, что бокс — часть моей жизни, но она не вечная. Что у меня будет много времени, чтобы пожить и после ухода из бокса. С этим я и молюсь за жизни Эррола Спенса, его семью. У него есть ещё много времени, чтобы жить. Я молюсь, чтобы он как можно скорее полностью выздоровел», — написал в своём твиттер-аккаунте Шон Портер.
Напомним, Спенс попал в тяжёлую аварию на своей «Феррари» — машина несколько раз перевернулась. Спортсмен не был пристёгнут ремнём безопасности и в момент аварии его выбросило из автомобиля. Он находится в реанимации, медики ожидают, что он выживет.
- 10 октября 2019
-
18:43
-
17:57
-
16:36
-
15:33
-
14:25
-
12:56
-
11:38
-
11:02
-
10:24
-
09:20
-
09:06
-
00:44
- 9 октября 2019
-
23:44
-
22:40
-
20:56
-
19:45
-
18:27
-
17:31
-
16:50
-
16:21
-
15:18
-
14:24
-
14:05
-
13:32
-
13:04
-
12:51
-
12:44
-
12:34
-
12:09
-
11:01
-
10:36
-
09:54
-
08:56
- 8 октября 2019
-
23:53
-
22:58