Инспектор потребовал взятку у бойца MMA и получил три года колонии

Старший инспектор ДПС Сергей Павлов приговорён к трём годам колонии за взятку в 30 тысяч рублей, полученную от бывшего бойца MMA Вячеслава Дацика, сообщает РАПСИ.

«Выборгский районный суд Петербурга признал Павлова виновным во взяточничестве и помимо лишения свободы назначил ему штраф в размере 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Павлов, являясь старшим инспектором ДПС, находился на посту в Выборгском районе и остановил Infiniti FX35, установив за находившейся за рулём супругой Дацика Викторией Малмыгиной ряд нарушений, таких как езда без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда Дацик подъехал, Павлов предложил для решения вопроса заплатить ему 30 тысяч рублей. Тот согласился, после чего они подъехали к банкомату, где Дацик снял деньги. Павлов проследовал за Дациком к банку. Дацик снял с карты 30 тысяч рублей, после чего передал их Павлову лично в служебном автомобиле», — говорится в приговоре суда.

Павлов немедленно был взят под стражу в зале суда.