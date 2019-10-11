Красавица из UFC проведёт бой через 4 месяца после рождения ребенка

Американская спортсменка Маккензи Дерн, одна из самых красивых девушек в UFC, выйдет в октагон спустя четыре месяца после рождения дочери. 26-летняя Дерн стала матерью 9 июня.

В UFC подтвердили, что завтра, 12 октября, Дерн сразится с представительницей Бразилии Амандой Рибас на турнире UFC Fight Night 161 в Тампе. Ранее в официальном «инстаграме» организации опубликовали афишу поединка.

Также в официальном «инстаграме» UFC опубликовали фотографии Дерн с дочерью.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «Инстаграме».

Последний поединок в смешанных единоборствах Дерн провела в мае 2018 года, когда одержала победу над Амандой Купер, применив удушающий приём.

На счету Дерн 7 побед в 7 поединках в MMA, в том числе 2 победы в 2 боях в UFC.