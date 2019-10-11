Тренер Нурмагомедова отказался сравнить его с Мохаммедом Али

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, не считает, что российского бойца можно назвать современной версией Мохаммеда Али, легендарного боксёра.

«Считаю, Хабиб таковым не является. Хотя они схожи в том, что касается популярности. Хабиб на этом пути проделал больше половины для достижения подобного статуса, он почти у цели», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу AKA Fight News.

По словам Мендеса, с Али можно сравнить представителя Новой Зеландии Исраэля Адесанью, который в минувшие выходные стал чемпионом UFC в среднем весе.

«Адесанья больше подходит под образ современного Мохаммеда Али. Он меня впечатляет. Он хорошо говорит, имеет чувство юмора, понимает, когда стоит быть серьёзным», — добавил Мендес.

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