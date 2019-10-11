Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов
Завтра, 12 октября, украинский боксёр Александр Усик, бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе, дебютирует в тяжёлом весе. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун. В преддверии поединка Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов. Видео дуэли опубликовали в официальном «твиттере» DAZN USA.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».
Усику срочно понадобилось искать нового соперника, после того как голландский боксёр Тайрон Спонг, в организме которого нашли препарат для лечения женского бесплодия, провалил допинг-тест.
32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и 3 поражения в 41 поединке.
В организме соперника Усика нашли препарат для лечения женского бесплодия
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