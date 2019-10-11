В Подмосковье подростки украли картонного Нурмагомедова
В одном из магазинов Подмосковья подростки из Дагестана украли картонную фигуру, изображающую Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории. Сперва подростки сфотографировались возле картонного Хабиба, а затем вынесли его. Узнав об этом, владельцы магазина объявили подростков в розыск.
Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Видеозапись происшествия опубликовали в телеграм-канале Mash.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
На счету Нурмагомедова 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед. Одним из возможных следующих соперников Хабиба считается американский боец Тони Фергюсон.
Фергюсон назвал Нурмагомедова Хабибером, грубо ответив его менеджеру
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