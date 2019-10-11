Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усик рассказал, с кем ему интересно подраться в тяжёлом весе

Усик рассказал, с кем ему интересно подраться в тяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинец Александр Усик рассказал, с кем ему было бы интересно встретиться на ринге в тяжёлом весе. Завтра, 12 октября, Усик дебютирует в тяжёлом дивизионе, а его соперником станет американец Чазз Уизерспун.

По словам Усика, в первую очередь ему хотелось бы встретиться не с Деонтеем Уайлдером, а с Энди Руисом и с Энтони Джошуа.

«Уайлдер сейчас один из лучших в тяжёлом весе. Он чемпион мира на протяжении долгого времени. У него нет поражений, он сильный парень. Но я бы предпочёл драться с Руисом. У него ведь три пояса.

Если бы я хотел заработать денег, то выбрал бы Джошуа. С ним, мне кажется, можно заработать больше всего.

Сколько боёв мне нужно, чтобы стать чемпионом? Это не моя задача, а задача моих промоутеров. Моё дело – просто драться», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Усик и Уизерспун провели дуэль взглядов
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019