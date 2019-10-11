Усик рассказал, с кем ему интересно подраться в тяжёлом весе

Бывший чемпион мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинец Александр Усик рассказал, с кем ему было бы интересно встретиться на ринге в тяжёлом весе. Завтра, 12 октября, Усик дебютирует в тяжёлом дивизионе, а его соперником станет американец Чазз Уизерспун.
По словам Усика, в первую очередь ему хотелось бы встретиться не с Деонтеем Уайлдером, а с Энди Руисом и с Энтони Джошуа.
«Уайлдер сейчас один из лучших в тяжёлом весе. Он чемпион мира на протяжении долгого времени. У него нет поражений, он сильный парень. Но я бы предпочёл драться с Руисом. У него ведь три пояса.
Если бы я хотел заработать денег, то выбрал бы Джошуа. С ним, мне кажется, можно заработать больше всего.
Сколько боёв мне нужно, чтобы стать чемпионом? Это не моя задача, а задача моих промоутеров. Моё дело – просто драться», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
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