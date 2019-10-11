Менеджер Ковалёва: бой Сергея с Канело будет больше, чем бой Ковалёв — Уорд

Менеджер чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва Эгис Климас считает, что противостояние его клиента с Саулем Альваресом станет гораздо более значимым, чем поединки Ковалёва с Андре Уордом.

«Бой Канело — Ковалёв будет больше чем поединок Уорд — Ковалёв. Андре никогда не продавал ни билеты, ни арены, он никогда не был звездой PPV. В первом бою Сергей всё это решил потянуть на себя и получил негатив. Ковалёв всегда был скромный и спокойный, но, так как это был поединок PPV, ему в голову вдолбили, что встречу надо продать, и он принял эту игру.

Он начал выступать не в своём стиле и решил продать этот бой. Уорд сидел себе спокойно, у него был гарантированный гонорар, он ничего не пытался делать. Ковалёв же взял всё на себя и получил много критики. Позитива от этого не было», — рассказал Климас в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing

Поединок Сергей Ковалёв — Сауль Альварес пройдёт 2 ноября.