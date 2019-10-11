Александр Емельяненко познакомился и потренировался со Стивеном Сигалом
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с известным американским актёром и мастером единоборств Стивеном Сигалом. Они обменялись тёплыми приветствиями и обнялись. По словам Емельяненко, позже он провёл с Сигалом совместную тренировку.
«Сегодня познакомился со Стивеном Сигалом и потренировался», — написал Александр Емельяненко.
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».
В сторис Емельяненко также выложил короткое видео с совместной пресс-конференции с Сигалом.
Напомним, следующий бой Емельяненко проведёт 29 ноября. Он встретится с известным стронгменом Михаилом Кокляевым. Спортсменов ждёт четыре раунда по три минуты по правилам бокса.
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