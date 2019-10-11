Александр Емельяненко познакомился и потренировался со Стивеном Сигалом

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко встретился с известным американским актёром и мастером единоборств Стивеном Сигалом. Они обменялись тёплыми приветствиями и обнялись. По словам Емельяненко, позже он провёл с Сигалом совместную тренировку.

«Сегодня познакомился со Стивеном Сигалом и потренировался», — написал Александр Емельяненко.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

В сторис Емельяненко также выложил короткое видео с совместной пресс-конференции с Сигалом.

Напомним, следующий бой Емельяненко проведёт 29 ноября. Он встретится с известным стронгменом Михаилом Кокляевым. Спортсменов ждёт четыре раунда по три минуты по правилам бокса.