Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступит бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик (16-0, 12 КО), соперником украинца станет 38-летний Чезз Уизерспун (38-3, 29 КО). В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания.
По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента. Так, Александр показал на весах 97,5 кг, в то время как американец потянул на 109,7 кг.
В соглавном событии вечера выступит чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Его соперником будет Ленин Кастильо. Россиянин в канун встречи с доминиканцем показал на весах 79,0 кг, а вес Кастильо составил 79,3 кг.
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