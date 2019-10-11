Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо

В ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступит бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик (16-0, 12 КО), соперником украинца станет 38-летний Чезз Уизерспун (38-3, 29 КО). В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента. Так, Александр показал на весах 97,5 кг, в то время как американец потянул на 109,7 кг.

В соглавном событии вечера выступит чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол. Его соперником будет Ленин Кастильо. Россиянин в канун встречи с доминиканцем показал на весах 79,0 кг, а вес Кастильо составил 79,3 кг.