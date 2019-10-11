Тайсон Фьюри встретится с рестлером Строуманом, Веласкес подерётся с Леснаром
31 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится рестлинг-турнир промоушена WWE Crown Jewel. В главных поединках шоу выступят звёзды первой величины. Так, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри померится силами с рестлером Броном Строуманом, а бывший чемпион UFC в супертяжёлом дивизионе Кейн Веласкес померится силами с другим бывшим обладателем титула в UFC — Броком Леснаром.
Соответствующая информация размещена на официальной странице Тайсона Фьюри в «Инстаграме».
Напомним, Веласкес и Леснар ранее бились в UFC, и тогда Кейн одержал победу. Что касается Фьюри, то британец впервые в карьере выступит в рестлинге. Ожидается, что в феврале 2020 года он может провести бой с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
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