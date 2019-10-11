Промоутер Усика: Устинов не рассматривался в качестве соперника

Один из промоутеров Александра Усика Александр Красюк рассказал, почему его клиент не рассматривал в качестве возможного соперника 42-летнего Александра Устинова.

«Мы не рассматривали Устинова в качестве соперника. На то было несколько причин. Прежде всего, это нежелание Усика драться с боксёрами из России во избежание кривотолков. Кроме того, Устинов уж слишком возрастной для Усика. В последних четырёх поединках он три раза проигрывал, так что, мягко говоря, это не очень удачный кандидат», — рассказал Красюк в интервью, размещённом на канале VideoBoxing в YouTube.

Напомним, Усик должен был провести дебютную встречу в супертяжёлом весе с Тайроном Спонгом, но тот за несколько дней до боя провалил допинг-тест. В качестве замены нидерландцу в соперники Усику подобрали Чезза Уизерспуна. Бой Усик — Уизерспун пройдёт в ночь с 12 на 13 октября мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка.