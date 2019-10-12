Бивол назвал потенциальных соперников на следующий поединок

В ночь с 12 на 13 октября мск чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол встретится с Ленином Кастильо. Но уже сейчас россиянин рассуждает о том, что ждёт его после поединка с доминиканцем. По его словам, он готов к боям с победителями дуэлей Артур Бетербиев — Александр Гвоздик или Сауль Альварес — Сергей Ковалёв.
«Хочу оставить след в истории бокса и для этого нужно биться с лучшими. Я благодарен своей команде за то, что они подобрали мне хорошего соперника, но, конечно же, мне бы хотелось встретиться с другими чемпионами. Иногда организовать такие бои сложно, так как они уже заняты другими поединками. На следующей неделе нас ждёт бой Александра Гвоздика и Артура Бетербиева и я бы с радостью встретился с победителем этой пары. После этого поединка моё будущее прояснится. Не знаю кто победит и не люблю давать прогнозы, но я очень жду этого противостояния.
Что касается Ковалёва, то мы, конечно же, можем встретиться, ведь мы боксируем в одном весе. Не знаю, как сложится его бой с Канело, но я готов к любому сопернику. Альварес? Да. Это хороший бой для меня. У меня есть преимущество в росте над ним и у меня достаточно навыков и опыта, чтобы подраться с боксёром такого уровня. Мы можем встретиться и во втором среднем весе, я говорил об этом много раз", — приводит слова Бивола BoxingScene.
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