Алексахин с победы дебютировал в PFL

Российский боец смешанных единоборств Николай Алексахин успешно провёл дебют в лиге PFL. Алексахин проводил поединок на турнире PFL 7. Турнир состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 11 на 12 октября мск. Соперником российского бойца был канадец Джесси Ронсон. Для победы Алексахину хватило 3 минут 37 секунд — уже в первом раунде Алексахин оформил победу техническим нокаутом.



Для Алексахина эта победа стала седьмой подряд. В общей сложности на счету Алексахина 30 поединков, в которых он одержал 25 побед. Что касается Джесси Ронсона, это поражение стало для него 10-м в карьере и вторым — в двух поединках в PFL.



В основном карде турнира PFL 7 Магомед Магомедкеримов в матче-реванше победил единогласным решением судей Криса Кертиса.