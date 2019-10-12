Усик: нравится, что Уайлдер говорит обо мне. Я уже в его мыслях

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о чемпионе WBC в супертяжёлом весе Деонтее Уайлдере.



«Мне действительно всё равно, что говорит Уайлдер. Мне безразлично, что именно он думает. Мне нравится, что Уайлдер говорит обо мне. Я уже в его мыслях. Это не имеет особого значения, но мне нравится, что он говорит обо мне», — приводит слова Александра Усика BoxingScene.



Усик дебютирует в тяжёлом весе 12 октября. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.



32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и три поражения в 41 поединке.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию дебюта украинца Александра Усика в супертяжёлом весе. Ориентировочное начало боя Александра Усика и Чазза Уизерспуна — 6:00 по московскому времени.