Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ по боксу среди женщин. 12 октября. Смотреть онлайн
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усик: нравится, что Уайлдер говорит обо мне. Я уже в его мыслях

Усик: нравится, что Уайлдер говорит обо мне. Я уже в его мыслях
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился мнением о чемпионе WBC в супертяжёлом весе Деонтее Уайлдере.

«Мне действительно всё равно, что говорит Уайлдер. Мне безразлично, что именно он думает. Мне нравится, что Уайлдер говорит обо мне. Я уже в его мыслях. Это не имеет особого значения, но мне нравится, что он говорит обо мне», — приводит слова Александра Усика BoxingScene.

Усик дебютирует в тяжёлом весе 12 октября. Его соперником станет американец Чазз Уизерспун.

32-летний Усик провёл 16 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и три поражения в 41 поединке.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию дебюта украинца Александра Усика в супертяжёлом весе. Ориентировочное начало боя Александра Усика и Чазза Уизерспуна — 6:00 по московскому времени.

Дебют великолепного украинца в «королевском» дивизионе. Усик — Уизерспун. LIVE
Александра заждались в супертяжёлом весе. Всё случится уже в эти выходные!
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019