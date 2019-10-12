В DAZN уверены в необходимости третьего боя Головкина с Альваресом
Исполнительный директор компании DAZN Джо Марковски убеждён, что стриминговая платформа уже в 2020 году организует третий бой чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауля Альвареса с обладателем титула по версии IBF Геннадием Головкиным.
«Собираемся организовать этот бой. Верю, что он состоится в 2020 году. Мы очень хотим этого поединка. Все стороны готовы продолжить переговоры сразу же, как Альварес проведёт встречу с Ковалёвым. Канело хочет больших боёв. Все хотят увидеть трилогию. Сауль знает об этом, также об этом знают и в Golden Boy, не отрицает этого и Головкин. Как только завершится бой Альвареса с Ковалёвым, мы вернёмся к переговорам», — приводит слова Марковски BoxingScene.
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