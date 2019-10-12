Хирн ожидает, что в следующем бою Усик подерётся за титул по версии WBO

Глава промоутерской компании Эдди Хирн и один из промоутеров бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика убеждён, что после первого боя в супертяжёлом весе украинец проведёт титульный бой, сообщает BoxingScene.

Функционер отметил, что после реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа у победителя схватки будет два обязательных претендента. На пояс IBF будет претендовать Кубрат Пулев, а Усик является претендентом на титул по версии WBO. По словам британского промоушена, победитель боя Руис — Джошуа, вероятнее всего, сразится с Пулевым и таким образом оставит титул WBO вакантным. Благодаря этому Усик уже во втором бою в супертяжёлом весе сможет оспорить звание чемпиона мира.

Напомним, первую встречу в хэвивейте украинец проведёт в ночь с 12 на 13 октября мск на турнире в Чикаго. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Усик — Уизерспун.