Менеджер Хабиба едва не подрался с экс-чемпионом UFC, их разняла полиция

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз в очередной раз попал в неприятную историю. Функционер появился на турнире по смешанным единоборствам PFL 7. Там он столкнулся с менеджером экс-чемпиона UFC в лёгком весе Энтони Петтиса Абрахамом Кавой. Их словесная перепалка привела к тому, что Абдельазиз нанёс Каве пощёчину.
Тогда в дело вмешался лично Петтис, который также прибыл на турнир. Энтони попытался отомстить за своего менеджера, но в дело вмешалась полиция и разняла участников конфликта, сообщает BJPenn.
«Абдельазиз появился как трус, нанёс ему пощёчину и исчез уже через 15 секунд», — сказал Петтис, комментируя инцидент.
Али Абдельазиз считается одним из самых влиятельных менеджеров в UFC. Кроме Хабиба Нурмагомедова он работает с Камару Усманом, Фрэнки Эдгаром, Коди Гарбрандтом и другими.
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