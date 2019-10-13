Немков победил Карвальо, Сидельников Барроса на турнире Bellator 230

В субботу, 12 октября, в Милане состоялся турнира Bellator 230. Вечер был разделен на две части: Bellator 230 и Bellator Milan.



В первой половине турнира свои бои провели российские бойцы Вадим Немков и Кирилл Сидельников. Немков во втором раунде «задушил» Рафаэля Карвальо, а Кирилл Сидельников победил единогласным решением судей Домингоса Барроса.



Результаты основного карда Bellator 230:



Драгош Зубко победил единогласным решением судей Хесди Гергеса;



Уолтер Пуглиси победил Андреа Фузи;



Никола Солли «задушил» Даниэля Касселя.



Результаты основного карда Bellator Milan:



Мелвин Мэнхуф победил Яника Бахати (технический нокаут);



Стефано Патерно победил единогласным решением судей Эшли Риси;



Алессио Сакара победил Канаана Григсби (технический нокаут);



Рафаэль Маседо победил раздельным решением судей Кейна Муса.

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