UFC Fight Night 161: Енджейчик победила Уотерсон единогласным решением судей

В ночь с 12 на 13 октября мск в Тампе (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. В главном его событии встретились Йоанна Енджейчик и Мишель Уотерсон, представляющие минимальную весовую категорию.
По итогам пяти раундов победу единогласным решением судей одержала Енджейчик — 50:45, 50:45, 49:46.
Видео можно посмотреть в «твиттере» UFC.
UFC Fight Night 161. Основной кард
Йоанна Енджейчик — Мишель Уотерсон — победа Енджейчик единогласным решением судей
Каб Суонсон — Элиас Теодору — победа Суонсона единогласным решением судей
Нико Прайс — Джеймс Вик — победа Прайса техническим нокаутом
Маккензи Дерн — Аманда Рибас — победа Рибас единогласным решением судей
Мэтт Фревола — Луис Пенья — победа Фреволы раздельным решением судей
Эрик Андерс — Джеральд Миршерт — победа Андерса единогласным решением судей.
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