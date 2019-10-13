Усик досрочно победил Уизерспуна в дебютном бою в супертяжёлом весе

В ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступили бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и 38-летний Чезз Уизерспун.

В этом бою Александр одержал досрочную победу – в перерыве между седьмым и восьмым раундами Уизерспун отказался от продолжения поединка.

32-летний Усик провёл 17 боёв в профессиональном боксе и во всех одержал победу. На счету 38-летнего Уизерспуна 38 побед и четыре поражения в 42 поединках.

В соглавном событии вечера выступили чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и Ленин Кастильо. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил россиянин — 120-108, 119-108, 119:108.