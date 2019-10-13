Боксёр, выступивший в андеркарде боя Усик — Уизерспун, оказался в коме

В ночь с 12 на 13 октября мск в Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В главном его событии встретились Александр Усик и Чезз Уизерспун. В андеркарде этого боя прошёл поединок представителей первого среднего веса между Чарльзом Конвеллом и Патриком Дэем. На его кону стоял региональный титул по версии USBA.
Конвелл доминировал на протяжении всей встречи и отправлял соперника в нокдаун в четвёртом и восьмом раундах. В десятой трёхминутке Чарльз донёс до цели ещё одну атаку, пробив Дэю точно в челюсть. Тот оказался в глубоком нокауте, и рефери даже не стал открывать счёт, сразу же вызвав на ринг медиков. Патрик пребывал в бессознательном состоянии, и его вынесли с ринга на носилках, сообщает Daily Express.
Боксёр был немедленно доставлен в больницу. Дэй находится в коме, и при этом не сообщается, вызвана ли она медиками искусственно или же Патрик впал в неё из-за травм. По последней информации, врачи проводят операцию на мозге спортсмена.
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