Бивол: игра за титулы и большие бои продолжается
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол дал понять, что после очередной защиты титула он в следующий раз планирует провести объединительный поединок.
«Игра за титулы и большие бои продолжается», — написал Бивол.
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Дмитрий Бивол в ночь с 12 на 13 октября мск принял участие в турнире профессионального бокса в Чикаго (штат Иллинойс, США). Россиянин выступил в андеркарде боя Александр Усик — Чезз Уизерспун. Соперником Дмитрия был доминиканец Ленин Кастильо. По итогам двенадцати раундов Бивол завоевал уверенную победу единогласным решением судей. Для него это была пятая защита титула.
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