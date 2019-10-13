Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бивол: игра за титулы и большие бои продолжается

Бивол: игра за титулы и большие бои продолжается
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол дал понять, что после очередной защиты титула он в следующий раз планирует провести объединительный поединок.

«Игра за титулы и большие бои продолжается», — написал Бивол.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Дмитрий Бивол в ночь с 12 на 13 октября мск принял участие в турнире профессионального бокса в Чикаго (штат Иллинойс, США). Россиянин выступил в андеркарде боя Александр Усик — Чезз Уизерспун. Соперником Дмитрия был доминиканец Ленин Кастильо. По итогам двенадцати раундов Бивол завоевал уверенную победу единогласным решением судей. Для него это была пятая защита титула.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019