Ковалёв поздравил Бивола и Усика с победой
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв поздравил с победой чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.
«С победой, Дима. Дальше больше», — написал Ковалёв, обращаясь к Биволу.
Текст поздравления к Усику был примерно таким же: «Поздравляю с победой, Саня. Дальше больше», — сказано в сообщении.
Соответствующие посты можно увидеть на официальной странице россиянина в «Инстаграме».
Напомним, Бивол и Усик выступили на турнире профессионального бокса в Чикаго. Россиянин решением судей справился с Ленином Кастильо и защитил титул. Что касается Усика, то украинец дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав Чезза Уизерспуна.
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