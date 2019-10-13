Ковалёв поздравил Бивола и Усика с победой

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв поздравил с победой чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола и бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика.

«С победой, Дима. Дальше больше», — написал Ковалёв, обращаясь к Биволу.

Текст поздравления к Усику был примерно таким же: «Поздравляю с победой, Саня. Дальше больше», — сказано в сообщении.

Соответствующие посты можно увидеть на официальной странице россиянина в «Инстаграме».

Напомним, Бивол и Усик выступили на турнире профессионального бокса в Чикаго. Россиянин решением судей справился с Ленином Кастильо и защитил титул. Что касается Усика, то украинец дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав Чезза Уизерспуна.