Усик: хотел бы встретиться с победителем боя Джошуа — Руис

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что в следующем поединке хотел бы встретиться с победителем боя Энди Руис — Энтони Джошуа. Победитель того поединка будет обладать титулами по версиям WBA Super, WBO и IBF.

«Где будут мои следующие бои? Сложно сказать, если они будут организованы в США, значит, это будет США. Что касается следующего соперника, то это вопросы к Эдди Хирну. Но если бы выбирал я, мне бы хотелось встретиться с победителем боя Энтони Джошуа — Энди Руис. Пускай они боксируют, а там...» — сказал Усик на пресс-конференции после боя, видео которой размещено на YouTube-канале SecondsOut.

Напомним, ранним утром 13 октября мск Александр Усик успешно дебютировал в супертяжёлом весе, нокаутировав Чезза Уизерспуна.