Бивол: думаю, бой с Х. Рамиресом порадует болельщиков

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол дал понять, что был бы не против провести бой с бывшим чемпионом мира во втором среднем весе, небитым Хильберто Рамиресом.

«Надеюсь, такой бой можно организовать. Этот бой более предпочтителен для меня, потому как он уже был чемпионом во втором среднем весе. Я понимаю, что теперь он хочет стать чемпионом в полутяжёлом весе, и он сделает всё, чтобы стать чемпионом во втором дивизионе. Думаю, бой с Рамиресом порадует болельщиков», — рассказал россиянин на пресс-конференции после боя с Ленином Кастильо, видео которой размещено на канале SecondsOut в YouTube.

Ранним утром 13 октября мск Дмитрий Бивол победил доминиканского боксёра единогласным решением судей.