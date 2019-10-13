Енджейчик предложила чемпионке UFC Чжан Вейли провести бой в Польше
Ранним утром 13 октября мск в Тампе (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. В его главном событии экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик победила Мишель Уотерсон единогласным решением судей. После этого успеха полька снова заявила о своих претензиях на титул. Более того, она предложила действующей чемпионке UFC Чжан Вейли встретиться на турнире в Польше.
«Давайте сделаем это на Национальном стадионе в Польше, на глазах 60 тысяч фанатов. Давайте дождёмся весны, чтобы я могла подлечить ногу. Конечно, Чжан — чемпионка, и это будет её решение, но давайте сделаем это. Я готова, я более чем готова», — приводит слова польской спортсменки MMA Fighting.
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