Енджейчик предложила чемпионке UFC Чжан Вейли провести бой в Польше

Ранним утром 13 октября мск в Тампе (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. В его главном событии экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик победила Мишель Уотерсон единогласным решением судей. После этого успеха полька снова заявила о своих претензиях на титул. Более того, она предложила действующей чемпионке UFC Чжан Вейли встретиться на турнире в Польше.

«Давайте сделаем это на Национальном стадионе в Польше, на глазах 60 тысяч фанатов. Давайте дождёмся весны, чтобы я могла подлечить ногу. Конечно, Чжан — чемпионка, и это будет её решение, но давайте сделаем это. Я готова, я более чем готова», — приводит слова польской спортсменки MMA Fighting.