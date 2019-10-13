Деметриус Джонсон выиграл Гран-при ONE FC, Аунг Лу Нсанг нокаутировал Веру

В Токио завершился турнир по смешанным единоборствам ONE FC Century. Шоу состояло из двух частей. В первой из них состоялись финальные поединки турниров Гран-при в наилегчайшем и лёгком весе. Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон победил филиппинца Дэнни Кингада и стал обладателем титула в наилегчайшем дивизионе.

В лёгком весе победителем Гран-при стал Кристиан Ли, заменивший в финале соревнований травмированного Эдди Альвареса. В решающем бою Ли справился с Сайгидом Гусейн Арсланалиевым.

Вторая часть шоу завершилась несколько минут назад, в его главном бою встретились чемпион организаци в полутяжёлом весе Аунг Лу Нсанг и экс-боец UFC, чемпион ONE в тяжёлом весе Брендон Вера. Бойцы подарили зрителям яркое противостояние, в конце второго раунда боец из Мьянмы сумел нокаутировать Веру.