Женская сборная России по боксу завоевала три золота на чемпионате мира

Российская сборная выиграла медальный зачёт чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. Россиянкам удалось по итогам турнира три золота из четырёх возможных: Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг) и Земфира Магомедалиева (до 81 кг). Людмила Воронцова завоевала серебряную медаль чемпионата — российская сборная подавала протест против результата боя Людмила Воронцова – Нести Петесио, но он был отклонён.



Екатерина Пальцева в финале победила индийскую спортсменrу Манджу Рани. Лилия Аетбаева в финальном поединке победила турчанку Бусеназ Чакироглу. Третье золото сборной в весовой категории до 81 кг Земфира Магомедалиева завоевала в бою с представительницей Турции Элиф Гунери.