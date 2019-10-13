Женская сборная России по боксу завоевала три золота на чемпионате мира
Российская сборная выиграла медальный зачёт чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. Россиянкам удалось по итогам турнира три золота из четырёх возможных: Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг) и Земфира Магомедалиева (до 81 кг). Людмила Воронцова завоевала серебряную медаль чемпионата — российская сборная подавала протест против результата боя Людмила Воронцова – Нести Петесио, но он был отклонён.
Екатерина Пальцева в финале победила индийскую спортсменrу Манджу Рани. Лилия Аетбаева в финальном поединке победила турчанку Бусеназ Чакироглу. Третье золото сборной в весовой категории до 81 кг Земфира Магомедалиева завоевала в бою с представительницей Турции Элиф Гунери.
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