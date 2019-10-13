Менеджер Бивола: неважно, с кем драться. Важно объединить титулы

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол будет стремиться объединить титулы, заявил его менеджер Вадим Корнилов. Сегодня россиянин единогласным решением судей победил доминиканца Ленина Кастильо в Чикаго.



«Всем хочется увидеть нокаут, но Бивол — другой боксёр. Для него важно тактически верно вести бой и не пропускать лишних ударов, для него важно не рисковать и сохранить титул. Жду с нетерпением, когда Дмитрий встретится с кем-то из чемпионов, где он покажет совсем другой уровень бокса. Для Бивола бой с Кастильо — это очень хороший опыт. Кто из обладателей титулов более интересен? Неважно. Важно объединить титулы», — приводит слова Корнилова ТАСС.

В послужном списке Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.