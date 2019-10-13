Кремлёв: достойно наградим победительниц чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

Генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома AIBA Умар Кремлёв подвёл итоги женского чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ.



«Очень благодарен главе Республики Бурятия Алексею Цыденову. В Улан-Удэ организовали лучший чемпионат мира. Мои коллеги по исполкому АИБА говорят, что мы показали, как надо организовывать женский чемпионат мира. Слышал только положительные отзывы. Этот турнир прошел на высочайшем уровне. Еще раз хочу поблагодарить организаторов чемпионата мира за их работу.



Выступление очень хорошее, одно из лучших за всё время. Но это только начало. То же самое я говорил и после мужского чемпионата мира в Екатеринбурге. Впереди у нас много работы. Но девчонки молодцы, на деле все доказали. Каждая федерация должна ценить труд спортсменов, уважать их. Поверьте, мы достойно наградим девочек, у них будут свои призы. Мы их точно не обидим», — цитирует Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.