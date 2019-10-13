Хирн: думаю, Головкину придётся провести бой с Шереметой
Промоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина Эдди Хирн подтвердил, что следующим соперником его клиента может стать польский боксёр Камил Шеремета.
«У Головкина отличная репутация в Чикаго среди болельщиков. Если Головкин проведёт бой против Камила Шереметы, то есть смысл делать этот бой в Чикаго. Там огромная польская диаспора.
Пока рано говорить о бое с Шереметой, но мы рассматриваем такой вариант. Думаю, нам придётся провести с ним бой. Когда выигрываешь титул, тебе назначают обязательного претендента. Пока IBF этого не сделала, но мы на стадии переговоров с ними. Шеремета хочет добиться, чтобы титул снова стал вакантным», — приводит слова Эдди Хирна Boxing News 24.
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