Дилон Дэнис оплатит уроки джиу-джитсу парню, ставшему жертвой травли в школе

Скандальный боец Bellator, член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис предложил помощь школьнику, который стал жертвой травли в учебном заведении.



12 октября Дэнис сделал репост видео, на котором группа школьников в туалете унижает и издевается над мальчиком.



«Эти видеоролики разбивают моё сердце. Никто не заслуживает пройти через подобное. Если кто-то знает, как мне выйти на контакт с этим парнем, то я хотел бы познакомить его с миром единоборств», — написал Дэнис в своём твиттер-аккаунте.



Вскоре бойцу скинули контакты мальчика и он написал ему. Дэнис предложил парню оплатить уроки джиу-джитсу в ближайшем для него зале и посочувствовал парню, пообещав прикрыть его в этой ситуации. Мальчик не сразу поверил в такое событие. О том, как в дальнейшем развивалась эта история, пока неизвестно.