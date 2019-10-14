Суонсон — о бое с Грейси: пытался пробить в нём дыру, но он выстоял

Боец UFC Каб Суонсон прокомментировал победу единогласным решением судей над Кроном Грейси на турнире UFC в Тампе. Суонсон остался впечатлён стойкостью оппонента.



«Для того, чтобы устроить классное шоу, нужно два бойца. Я впечатлён, он стоял и рубился со мной на протяжении всего боя. Я не могу не уважать это. Да, мы поговорили перед боем, но я уважаю его семью и то, что они сделали для спорта.



Он работает с этими дыхательными техниками. Я думал перед боем, как он будет дышать, когда я нанесу ему удары по корпусу. Я пытался пробить в нём дыру, но он выстоял, как чемпион. Эти удары должны были надломить его, как так? Я не могу описать, как здорово быть здесь в роли победителя», — приводит слова Каба Суонсона BJPenn.