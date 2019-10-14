Поветкин начал готовиться к следующему бою

Российский боксёр Александр Поветкин начал подготовку к следующему поединку. Вчера, 13 октября, Поветкин вместе с командой вылетел в Кисловодск, где проведёт первый, общефизический этап подготовки, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
В конце августа Поветкин одержал победу над бывшим претендентом на чемпионский титул в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри. Сейчас он занимает четвёртое место в рейтинге WBC, пятое в рейтинге WBA и 10-е в рейтинге IBF в супертяжёлом весе.
«Разговаривал с Сашей, настроение у него хорошее, травм нет, они с командой начали подготовку, а мы продолжаем искать наилучшие для него варианты для следующего боя», — приводит слова Рябинского официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
Ранее Рябинский признал, что ведёт переговоры о бое Поветкина с Тайсоном Фьюри.
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