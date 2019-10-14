Кокляев заболел и лёг под капельницу

Российский стронгмен Михаил Кокляев простудился за полтора месяца до поединка с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

«Восстановление при простуде. Делай что-то, не опускай рук. Не сдавайся», — написал Кокляев в сториз своего «инстаграма», где разместил видео, как он лежит под капельницей.

Позавчера, 12 октября, Кокляев должен был посетить турнир по ММА Fight Nights Global 94, где присутствовал Емельяненко, однако не пришёл на него.

Кокляев и Емельяненко подписали контракт на поединок по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.

Ранее стали известны гонорары, которые Кокляев и Емельяненко получат за поединок.