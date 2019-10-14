Нурмагомедов рассказал, как в 14 лет поборолся с другом отца

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал историю из детства. По словам Нурмагомедова, когда ему было 14 лет, он рассчитывал легко побороть одного из друзей отца, но не вышло.

«Я помню, в селе как-то раз я и отец строили стену возле дома. Мимо проходил дядя Мухаммад. Говорит моему отцу: а ну спусти своего сына со стены, я сейчас порву его. Я такой смотрю: вот старый газует.

Это был 2002 год, мне было 14 лет, я был уверен, что не почувствую его, но он меня бросил со стойки.

Я был крайне возмущён после поединка, так как мой отец не дал нам побороться до конца, говоря ему: «Мухаммад, не убивай моего сына, он мне ещё нужен». Я, не понимая их сарказма, говорил: «Дай нам побороться нормально до конца», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме», прикрепив текст к фотографии с Мухаммадом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Нурмагомедова.

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