Руис рассказал, за счёт чего собирается победить Джошуа

Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе мексиканец Энди Руис рассказал, как готовится к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
«Я очень уважаю Энтони — он хороший человек. Но в ринге нет друзей. Это будет непростой бой, поэтому я усиленно готовлюсь. Мы будем готовы ко всему, что предложит Джошуа. Я выйду в ринг более подготовленным, чем в первом бою. Буду легче, быстрее и сильнее.
Команда Джошуа уверена, что они отпразднуют победу. Люди всегда говорят подобное, но я верю, что мы победим и закроем им рты», – приводит слова Руиса BoxingScene.
Напомним, британец сенсационно уступил Руису в поединке, который проходил 1 июня в Нью-Йорке (США). В итоге Джошуа лишился трёх поясов. Теперь соперники 7 декабря проведут бой-реванш в Саудовской Аравии.
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