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Президент UFC подтвердил, что Адесанья проведёт бой с Костой

Президент UFC подтвердил, что Адесанья проведёт бой с Костой
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, что следующим соперником чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесаньи станет Пауло Коста.

«Бой Адесаньи и Джонса — весёлый поединок, но следующим соперником Исраэля станет Пауло Коста. Это тот бой, который мы собираемся сделать. Но мне нравится идея боя Адесанья — Джонс в будущем, не буду лгать", — цитирует Уайта BJPenn.com.

Исраэль Адесанья завоевал титул чемпиона в среднем весе на UFC 243, нокаутировав Роберта Уиттакера во втором раунде. Адесанья является непобеждённым бойцом. Всего на его счету 18 побед (7 из них в UFC).

Пауло Коста в последнем бою единогласным решением одолел Йоэля Ромеро на UFC 241. В активе 28-летнего бразильца 13 побед без поражений.

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