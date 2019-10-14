Бывший противник Емельяненко: не верю, что бой Фёдора и Джексона продлится долго

Американский боец ММА Чел Соннен, который ранее проводил поединки с Фёдором Емельяненко и Куинтоном Джексоном, считает, что их бой не будет продолжительным.
«Бой сам по себе неотразим. У Фёдора очень хорошие тейкдауны, но он ими не пользуется. Он предпочитает боксировать. У него хорошие удары ногами и мощные и быстрые удары руками. Но Куинтон не падает от ударов. Когда он в последний раз был в нокдауне? Не говорим даже о нокаутах. Я вообще не могу вспомнить. Не помню, чтобы его кто-либо усадил на задницу ударом.
Не верю, что бой продлится долго. Он не станет войной на три раунда. Что-то мне подсказывает, что они оба примут тот факт, что один упадёт», — сказал Соннен в эфире своего YouTube-канала.
На счету Емельяненко 38 побед и 6 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой был признан несостоявшимся.
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