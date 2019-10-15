Порье: реванш с Хабибом возможен, но это почти нереально

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал, с кем ему было бы интересно сразиться в октагоне. На турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову, который защитил чемпионский титул организации в лёгкой весовой категории.

«Я бы дал реванш Гэтжи, если бы он этого хотел. Есть ещё, конечно, Конор (Макгрегор. — Прим. «Чемпионата»). Я бы с удовольствием подрался с Тони (Фергюсоном. — Прим. «Чемпионата»). Возможен реванш с Хабибом. Но это слишком далеко от реальности», — приводит слова Порье MMAJunkie.

Также Порье сказал, что готов временно подняться в полусредний вес, если ему предложат интересного соперника.

«Если бы был классный бой в полусреднем весе, я бы перешёл туда. Нет, я не стал бы там оставаться, это не мой дом. Но я бы хотел провести там один или два боя, если это имело бы смысл», — добавил он.