Поветкин и Хантер договорились о бое
По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, российский боксёр Александр Поветкин и американец Майкл Хантер достигли договорённости о проведении боя, который должен состояться в Саудовской Аравии 7 декабря.
«Контракт с Хантером ещё не подписан, но договорённости есть. Думаю, всё будет в порядке, мы эти формальности добьём. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии.
Хантер — очень серьёзный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою — возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное: бой будут смотреть очень много людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа», — приводит слова Рябинского ТАСС.
Ранее Рябинский рассказал, что Поветкин уже начал готовиться к следующему бою.
Поветкин начал готовиться к следующему бою
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