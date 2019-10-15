Поветкин и Хантер договорились о бое

По словам главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, российский боксёр Александр Поветкин и американец Майкл Хантер достигли договорённости о проведении боя, который должен состояться в Саудовской Аравии 7 декабря.

«Контракт с Хантером ещё не подписан, но договорённости есть. Думаю, всё будет в порядке, мы эти формальности добьём. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии.

Хантер — очень серьёзный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою — возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное: бой будут смотреть очень много людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Ранее Рябинский рассказал, что Поветкин уже начал готовиться к следующему бою.