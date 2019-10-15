Валуев прокомментировал дебют Усика в тяжёлом весе

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Николай Валуев прокомментировал первый бой в тяжёлом весе украинца Александра Усика, который 12 октября одержал досрочную победу над американцем Чаззом Уизерспуном.
«У Усика получился хороший дебют. Хотя его можно так назвать условно. Всё-таки он уже абсолютный чемпион. Ему достался хороший соперник, несмотря на то что по понятным причинам сорвался бой с предыдущим. Не было такого ощущения, что нашли абы кого, потому что он нормально держался и отвечал Усику. Но было понятно, что Саша выигрывает по скорости. Для первого боя в супертяжёлой категории всё прошло хорошо», — цитирует Валуева «Рейтинг букмекеров Украина».
По словам Валуева, в скором будущем Усика, по всей видимости, ожидает поединок с Деонтеем Уайлдером, чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBC.
“Теперь есть интрига в этой весовой категории. Усик её добавляет. У Уайлдера появился новый потенциальный соперник. Этот бой можно будет организовать только при стечении обстоятельств и желании промоутеров. А сейчас они спокойно просчитывают будущую выгоду, после чего договариваются. Думаю, в итоге договорятся, потому что этот бой соберёт много денег”, — сказал он.
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