Нурмагомедов: оставаться непобедимым невозможно

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в очередной раз рассказал об ориентировочных сроках завершения карьеры. По словам россиянина, у него в запасе есть ещё два-три года.
«Думаю, у меня осталось несколько лет. Два — максимум три года. Я не хочу драться всю жизнь, знаю, что это очень трудно. Знаю, что много молодых и голодных парней идут, и понимаю, что всегда оставаться непобедимым и неоспоримым чемпионом невозможно. Взгляните на историю. В любом виде спорта, будь это футбол, бокс или ММА, человек когда-нибудь проигрывает. Нужно знать, когда остановиться.
Что касается возможного поединка с Фергюсоном, то могу сказать, что Тони — хороший и опытный соперник, но думаю, что для меня результат останется прежним, ничего не изменится. Они дают мне новых соперников, но результат всегда остаётся тем же», — приводит слова Нурмагомедова MMAJunkie.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов на профессиональном уровне провёл в ММА 28 поединков, победив во всех из них.
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