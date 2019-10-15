Деревянченко: если бой с Головкиным невозможен, хочу встречи с Альваресом

Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко готов провести повторный поединок с Геннадием Головкиным, которому он уступил спорным решением судей 6 октября. Если реванш с боксёром из Казахстана будет невозможен, украинец попробует получить бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом.

«Я хочу получить реванш и уверен, что мир хочет его увидеть. Наш бой был самым конкурентным для Головкина за последние годы. Уверен, что во второй раз я получу титулы по версии IBF и IBO. Верю, что фаны будут требовать реванша. Мой менеджер и мой промоутер будут стараться для организации этой встречи.

Если организовать бой с Головкиным будет невозможно, я бы подрался с Альваресом. Убеждён, что дам ему такой бой, который ему ещё не давал никто в среднем весе. Если и этот поединок не получится организовать, я буду готов встретиться с Чарло», — цитирует Деревянченко BoxingScene.