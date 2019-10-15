Деревянченко: если бой с Головкиным невозможен, хочу встречи с Альваресом

Экс-претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Сергей Деревянченко готов провести повторный поединок с Геннадием Головкиным, которому он уступил спорным решением судей 6 октября. Если реванш с боксёром из Казахстана будет невозможен, украинец попробует получить бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом.
«Я хочу получить реванш и уверен, что мир хочет его увидеть. Наш бой был самым конкурентным для Головкина за последние годы. Уверен, что во второй раз я получу титулы по версии IBF и IBO. Верю, что фаны будут требовать реванша. Мой менеджер и мой промоутер будут стараться для организации этой встречи.
Если организовать бой с Головкиным будет невозможно, я бы подрался с Альваресом. Убеждён, что дам ему такой бой, который ему ещё не давал никто в среднем весе. Если и этот поединок не получится организовать, я буду готов встретиться с Чарло», — цитирует Деревянченко BoxingScene.
- 15 октября 2019
-
19:25
-
18:20
-
17:39
-
16:16
-
15:26
-
14:23
-
13:15
-
12:14
-
11:43
-
10:18
-
09:15
- 14 октября 2019
-
23:53
-
21:04
-
19:58
-
18:59
-
17:46
-
15:52
-
15:02
-
14:26
-
14:10
-
13:34
-
12:48
-
11:53
-
11:07
-
10:26
-
09:27
-
05:18
-
00:49
-
00:00
- 13 октября 2019
-
22:52
-
21:56
-
20:00
-
18:38
-
18:28
-
16:41