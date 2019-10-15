Менеджер Усика: Бетербиев может решить исход боя одним ударом

Менеджер Александра Усика Александр Красюк поделился ожиданиями от объединительного поединка чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика и чемпиона мира по версии IBF Артура Бетербиева. По словам функционера, россиянин может решить исход встречи при помощи одного удара.

«У Артура великолепная любительская школа. Он обладает сумасшедшим ударом, одним ударом он может решить исход встречи. Даже проигрывая по очкам, он может решить всё одним ударом. Мой прогноз в сторону Гвоздика, и, наверное, всё решится в 12 раундах. Но тот же бой Гвоздика со Стивенсоном показал, что у Саши не всё хорошо с защитой. Много работы над ошибками он проводит с нынешним тренером. Сделает ли он достаточно этой работы, чтобы не пропустить тот самый убивающий удар и отработать на дистанции как должен делать боксёр его уровня?

В любом случае, нужна победа. Прагматичная, может, даже не совсем зрелищная. Для этого ему нужно следовать плану, который разработал его тренер. Тогда он может выиграть по очкам, и именно таков мой прогноз", — рассказал Красюк в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing.